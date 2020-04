El Estado de Israel no fue consecuencia de la Shoá. Fue a pesar de ella. No fue porque sufrimos, sino porque creímos. No fue porque morimos, sino porque elegimos vivir. No fue porque Dios nos abandonó, sino porque rechazamos la idea de abandonarlo a Él. Fue por la manera en que decidimos mirar nuestro ayer, para proyectar la visión de nuestro mañana.