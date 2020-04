Nuestra interfaz con la vida silvestre se ve afectada por los cambios en el uso de la tierra, la deforestación, el comercio de vida silvestre, y muchas otras actividades que alteran la circulación normal de virus. Estos cambios aumentan las tasas de contacto entre los animales portadores de virus y los humanos (Nicholas A. Robinson. Christian Walzer; “How do we prevent the next Outbreak”, Scientific American, March 25, 2020).