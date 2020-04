Lo que había sido en 2011 el pico de nuestro intercambio comercial intraregional -USD 58.000 millones- empezó a decaer. No perfeccionamos el arancel externo común ni los controles únicos en frontera; no concretamos la ciudadanía común ni el lanzamiento de una confluencia financiera para marchar hacia una moneda común, cuyo prerequisito es una disciplina fiscal que establezca parámetros comunes al gasto publico, los déficits máximos, el nivel de emisión y la compatibilidad de los regímenes impositivos. No pudimos, siquiera, organizar una agencia sanitaria regional para combatir las plagas que afectan a nuestra agricultura y ganadería.