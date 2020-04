Las situaciones excepcionales son siempre riesgosas para la institucionalidad democrática. De eso no hay duda. Un conjunto de líderes regionales, encabezado por el célebre escritor peruano Mario Vargas Llosa, se hizo eco de ello, pronunciándose a través de una misiva titulada “Que la pandemia no sea un pretexto para el autoritarismo”, que tuvo entre otros ex mandatarios de la región suscribientes, a Mauricio Macri.