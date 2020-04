No se entiende la decisión del gobierno nacional de abandonar negociaciones que ya estaban marcha con mercados muy interesantes y complementarios con la Argentina, como Corea del Sur y Singapur. Me resisto a creer que la ideología o las diferencias políticas con los gobiernos de Brasil y Uruguay sean las razones de este paso en falso. ¿Creerá el Presidente que podremos superar esta situación dramática a raíz de la pandemia de coronavirus más cerrados al mundo? ¿Volveremos a resucitar la idea fallida del “vivir con lo nuestro”? No podemos volver al pasado, mucho menos ahora, con el mundo ingresando a una de las peores recesiones de la historia.