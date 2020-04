¿Hombres-virus que destruyen el mundo?

“¿Qué vemos?”, pregunta el Papa. En primer lugar, “observamos un gran deterioro de nuestra casa común” (61) y enumera: la contaminación, la cultura del descarte (20), la ausencia de un sistema de producción capaz de limitar el uso de los recursos no renovables y moderar el consumo, reciclar los desechos (22), el calentamiento del sistema climático, la emisión de anhídrido carbónico, el uso intensivo de combustibles fósiles, la deforestación (23) el derretimiento de los hielos polares y de planicies de altura, la destrucción de ecosistemas (24), el aumento de las migraciones huyendo de la miseria empeorada por la degradación ambiental (25), el ocultamiento de los síntomas por parte de los poderes económicos y políticos (26), la cuestión del agua (27-29) cuyo acceso es un derecho humano (30), la amenaza del control futuro del agua por grandes empresas mundiales (31), la pérdida de la biodiversidad (32) con desaparición de las especies (33), los agrotóxicos y las semillas transgénicas (34), los corredores biológicos (35), el rédito económico rápido y el descuido (36), el descuido de lugares de gran importancia para el ecosistema mundial (37), la Amazonia y la Cuenca fluvial del Congo, los grandes acuíferos, los glaciares, la quema de selvas para desarrollar cultivos, las propuestas de internacionalización de la Amazonia (38), la reforestación irracional, la pérdida de los humedales, (39) los océanos (40), la destrucción de las barreras de coral, el aumento de la temperatura de los océanos (41), la insuficiencia de inversiones en investigación, la ausencia de un inventario de las especies (42), el consiguiente deterioro de la calidad de la vida humana y degradación social, ciudades insalubres vs. ciudades ecológicas para ricos, la cultura del abuso digital y la mera acumulación de datos sin sabiduría ni reflexión ni encuentro (43-47), la inequidad planetaria cuando los más graves efectos de las agresiones ambientales la sufren los mas pobres (48), cuando las mayor parte de la población mundial son los excluidos, cuando no se escucha ni el clamor de la tierra ni el clamor de los pobres (49), y se promueve la reducción de la natalidad, se afirma incompatibles el crecimiento demográfico y el desarrollo integral (50), países ricos que acumulan una “deuda ecológica” con los países pobres (Norte-sur) por su enorme emisión de hidróxido de carbono (51), la deuda ecológica (52), la ausencia de una cultura suficiente para enfrentar la crisis (53), primacía del interés económico sobre el bien común (54), quienes dicen que hay que reducir la presencia del ser humano en el planeta (60).