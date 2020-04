Pero ayer se ha llegado lejos: lo anunciado en Asunción es un acontecimiento de relevancia política superior en la política exterior argentina y sin demasiados antecedentes en el bloque. Argentina decide no continuar ejerciendo su derecho en el funcionamiento institucional de formación de decisiones -del Mercosur- en materia de negociaciones con terceros. Se fue de la mesa, por lo que no se trata ya de que prefiere un tipo u otro de tratados con terceros sino que decidió no querer acuerdo alguno, lo que ha llevado al resto de los miembros a anticipar algo sin precedentes: manifestaron que evaluarán a partir de ahora las medidas “jurídicas, institucionales y operativas” más adecuadas en razón de la decisión soberana argentina.