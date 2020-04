Lo único cierto en la experiencia del desarrollo económico capitalista es que con esas recomendaciones universitarias aplicadas no se crece. Y que para crecer hay que cambiar el ritmo y la dirección de las cosas . Si así no fuera el desarrollo sería una consecuencia natural de lo que deciden los mercados en condiciones de la apertura recomendada y así no fue en ningún país que haya crecido y se haya desarrollado. Se puede elegir cualquier momento de la historia de cada país y hacer la cuenta.