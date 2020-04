Peor aún, es altamente probable que la cuarentena no impida una escalada de los contagios. La medida sirve para desplazar la curva en el tiempo, pero no suprime la enfermedad. Por el contrario, al aislar a la población la mantiene vulnerable al virus y la deja expuesta a contagios masivos ante cualquier liberalización. Además, la vulnerabilidad sanitaria de nuestro país y la situación en los barrios populares no anticipan buenas noticias. La situación brasileña podría ser un desastre y con consecuencias negativas para nuestro país. En este sentido, aunque la cuarentena quiso evitar que seamos Italia, es altamente probable (aunque no inevitable) que lleguemos a ser Italia. Si eso ocurre, el Gobierno debe cambiar la estrategia: de la supresión a la mitigación. El Ejecutivo parece haber preparado los sistemas de salud y emergencia para esta situación, que posiblemente los ponga ante una demanda crítica.