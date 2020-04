No son pocos los diputados que resisten regresar físicamente a sus bancas. No solo tienen miedo al virus. Sostienen que tendrían que viajar por tierra hasta Buenos Aires, que no todos disponen de alojamiento porque los hoteles están cerrados, que varios tendrán que hacer cuarentena de regreso a sus provincias y que no hay recinto que aguante a los 257 con suficiente distancia social. Más complicado todo que en el tiempo de las carretas.