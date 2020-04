¿El peronismo tiene vocación de concentrar todo el poder? Sí. ¿La oposición tiene vocación de ser vaga? Tiene. No sean vagos. Ayer un diputado que me escribió me dijo “si voy a Buenos Aires cuando vuelva a mi provincia me tengo que quedar en cuarentena”. No vuelvan a sus provincias hasta que pase la cuarentena. ¿Sabés cuánta gente está separada de su familia? ¿Por qué tienen que tener privilegios? Y si tienen que hacer cuarentena, hagan cuarentena. ¿Desde dónde nace que los diputados y senadores tiene solamente privilegios y no obligaciones? La vicepresidenta de la Nación cerró el Senado. ¿Desde cuándo tiene esta facultad?