Desde que el coronavirus fue declarado pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la vida de millones de personas en el mundo se encuentra afectada en maneras que solo unas pocas semanas atrás nadie hubiese podido prever. Los niños y las niñas son las víctimas ocultas de esta pandemia. El COVID-19 no solo puede enfermarlos: también tiene efectos secundarios como el aislamiento social, el cierre de escuelas, la convivencia en entornos que no siempre son seguros. Todas estas situaciones afectan su educación, los expone a la violencia e impacta en su salud mental. Nos preocupa, en particular, la situación de las familias más vulnerables que viven hacinadas, las que no cuentan con agua y jabón para lavarse las manos, las chicas y los chicos institucionalizados.