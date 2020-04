Creo que la decisión debe ser materializada con extrema prudencia y sosiego; los adultos mayores respecto de los cuales se pretende llevar adelante dicha política pública no son –salvo declaración judicial- incapaces a tenor de la ley civil, ni son niños alcanzados por el régimen de la responsabilidad parental. Incluso, mucho de ellos, realizan actividades comerciales diarias, para lo cual no solo no necesitan del auxilio estatal sino que este los somete al marco de tributación que se construye a partir del 4 de la Constitución Nacional.