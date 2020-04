Desgraciadamente, crisis internacionales mediantes y desencuentros nacionales, ese camino no ha sido fácil. No obstante, hay logros importantes en la presidencia de Nestor Kirchner y de Cristina que no debemos soslayar: el desendeudamiento, juicios de lesa humanidad, la jubilación por moratoria y la asignación universal por hijo le han dado un oxígeno financiero (soberanía) y (justicia) social a nuestro país que de no haber existido difícilmente podríamos haber sostenido un nuevo proceso de endeudamiento, desindustrialización y pérdida de empleo como el vivido en la presidencia de Macri.