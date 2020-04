Importa destacar que la gestión de contenido y de información de Internet en la RPCh está regulada por distintas leyes y reglamentos administrativos aprobados por el gobierno desde 1996 (“People’s Republic of China Administrative Punishment Law”, “People’s Republic of China Cybersecurity Law”, “National Security Law of the P.R.C.”, “P.R.C. Cybersecurity Law”, “Measures on the Administration of Internet Information Services”, entre otras) y para aplicarlas fue diseñado en 1998 el denominado Proyecto Escudo Dorado (PED), destinado a filtrar el acceso a todos los contenidos y sitios procedentes del exterior.