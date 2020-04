En definitiva, el Congreso de la Nación actualmente está abierto, existen argumentos suficientes para entender que dentro del Reglamento de ambas cámaras están las respuestas a las dudas planteadas, entendiendo que no existiría duda alguna para llevar a cabo sesiones digitales y no impactaría en la validez de la norma. Por ello, no resulta necesario recurrir a otro poder del Estado para encontrar soluciones. El Legislativo es el ámbito donde se escuchan todas las voces y, como dijo el diputado Mario Negri, “es importante entender que los márgenes se achican cuando se escucha al otro”. Esta situación de pandemia obliga a todos los sectores a llegar a acuerdos políticos y, el Congreso de la Nación es el lugar.