En términos de pérdida de calidad democrática, la idea del Gobierno de la Ciudad acerca de que los mayores de 70 años deban solicitar un permiso especial para salir a la calle es aberrante. Muestra a qué niveles de pobreza intelectual y poco apego al respeto por la libertad individual puede llegar la clase política argentina. Un gobierno local se arroga el poder de crear normas autoritarias que están por encima de la Constitución metiéndose de ese modo en la vida y la privacidad de las personas. El desprecio por la inteligencia de los ciudadanos es alucinante. El Estado podría haber dado consejos sobre como usar barbijo o mantener el “distanciamiento social” (no acercarse a menos de un metro y medio de otra persona). Esto funciona en muchos lugares del mundo donde los gobiernos cuidan la salud pública y no violan derechos elementales. Larreta, sin embargo, instrumentó ese adefesio de plan y, por supuesto, el presidente Fernández lo apoyó. Que un adulto, para hacer un trámite o para hacer lo que se le dé la gana, tenga que pedir permiso al gobierno es una idea conceptualmente siniestra. Se trata de un paternalismo populista que trata de idiotas a los demás. No se cuida discriminando; se da información y se aconseja. Y, por sobre todas las cosas, se ofrecen servicios de salud eficientes.