No fue hace tanto. El primer entierro en un cementerio privado al que concurrí me llamó la atención, se me ocurrió que expandían el negocio con la muerte y además la edulcoraban. Después de Chacarita para los pobres y la clase media, la Recoleta para los ricos y algunos recovecos para las comunidades inmigrantes, venían a tomar distancia con los límites, a crear su propio mundo con una muerte en jardines y sin tumbas. Las autopistas para viajar a los barrios privados sin trenes, ni el golf ni el individualismo permitían tanta convivencia. La decisión de alejarnos del modelo europeo y asumir el estadounidense estaba a la vista. Aquí, al liberalismo se lo define como el amor al Imperio, la crítica a Europa, superar la voluntad de ser nación que enamoró primero a los conservadores, luego a los radicales y finalmente a los peronistas, asumirse colonia y no tener otras responsabilidades que la de ser sus gerentes. ¡Cómo olvidar la caterva frivolidad con que se referían al supuesto fracaso del Plan Gelbard o al trascendente libro de Aldo Ferrer Vivir con lo nuestro! Educados para gerentes del imperio de turno, se sentían damnificados al no tener a quien imitar. Tanto vivir con lo ajeno nos dejó una deuda imposible de pagar.