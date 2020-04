Cuando pasamos del plano local al global, el espectáculo no puede ser más distinto. En un artículo reciente, el académico argentino Juan Gabriel Tokatlian nos recordaba que la llamada diplomacia del desastre establece que las catástrofes pueden inducir a la cooperación internacional y, por ende, a mejorar los vínculos entre naciones. Nada de esto parece estar ocurriendo. No es fácil de entender, pero incluso en una crisis menor y de otra naturaleza como la financiera de 2008 todas las naciones no solo cooperaron sino que se dedicaban a mostrar esa cooperación, todo lo contrario a lo que estamos viendo hoy en día. A la escasez de cooperación global hay que sumarle la pobre o nula cooperación regional, e incluso prácticamente no existen acciones de cooperativas entre países vecinos que, al menos en teoría, estarían obligados por sentido común a hacerlo. Es cierto que la crisis de lo que los expertos llaman el “multilateralismo” antecede a la pandemia, como también lo es que el coronavirus, en vez de atenuarla, la ha agravado aún más.