Borges, un obsesionado del tiempo, cita la parábola de Chuang Tse en su “Nueva refutación del tiempo”. En el cierre de su tesis cierra con deliciosa poesía: “El tiempo es la sustancia de que estoy hecho. El tiempo es un río que me arrebata, pero yo soy el río; es un tigre que me destroza, pero yo soy el tigre; es un fuego que me consume, pero yo soy el fuego”. Atrapados en el tiempo, somos el tiempo. El tiempo nos empuja como el río que fluye a buscar sentido a cada día. Sin embargo, después del esfuerzo de domar el ímpetu del río y disfrutar del equilibrio y la frescura de sus aguas, aparece como un tigre que destruye lo que creíamos tener en nuestras manos para siempre. Es entonces que reaparece en forma de fuego. El fuego nos devuelve a nuestra limitada humanidad de polvo y cenizas. Pero a la vez, el fuego nos llama a la iluminación y al alumbramiento de lo que trascenderá.