Esta es la vida. Esta es la realidad que nos toca y seríamos demasiado imprudentes si opináramos con liviandad. Este no es un partido de fútbol en el cual somos todos directores técnicos y podemos opinar. Para salir lo menos perjudicados posible necesitamos tomar verdadera conciencia y dejar de reenviar datos que no proceden de fuentes oficiales. No es momento de estar ávidos por una primicia y no chequear lo que enviamos. Si no nos unimos como sociedad ahora, tal vez perdamos la oportunidad de poder salir adelante juntos. Más responsabilidad y menos envío de información no chequeada. Hasta ahora sabemos que si nos quedamos en nuestras casas, nos higienizamos y nos exponemos lo menos posible, podremos lograr algo inédito para nuestra generación: estar unidos alguna vez. Juntos lo podemos conseguir. Solo hay que informarse por fuentes oficiales y aunque nos lo diga nuestro amigo más brillante, no caigamos en la tentación de replicar mensajes que solo sirven para tirar nafta a un fuego que está en pleno proceso de expansión.