Mientras tanto, el Congreso sigue sin sesionar en un momento tan dramático. Se han activado teleconferencias, algunas reuniones virtuales en comisiones, información por ese medio a los legisladores por parte de Ministros y otras autoridades. Pero no hay sesiones en las Cámaras, y sobre todo, no se están controlando los actos del Presidente. No olvidemos, que con la auto-suspensión de actividades por parte del Congreso, el Poder Ejecutivo ha cerrado las fronteras, obligado a la gente a encerrarse en sus casas, detenido a quienes andan por la calle sin salvoconducto, retenido sus vehículos, congelado precios, regulado el abastecimiento, prohibido desalojos y despidos, suspendido atribuciones provinciales en materia de salud pública, realizado compras directas a precios superiores a los autorizados y hasta ha evaluado la posibilidad de someter bajo su autoridad a los servicios privados de salud.