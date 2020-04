No era un planteo abstracto: mi médico, si las cosas se complican mucho, va a estar en primera línea porque es intensivista. Verá morir gente a diario y, tal vez, a alguno de sus compañeros. Si quiero hacerle el trabajo más liviano, no tengo alternativa: mientras pueda, debo quedarme en mi casa. No me dio para decirle no me tomes por tonto, me estás aplicando un estado de sitio selectivo, me estás discriminando por hipertenso, respetá mi derecho a ser libre. Me hubiera muerto de vergüenza.