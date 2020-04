Recibe Macri las llaves del Estado sin reservas y con magros precios internacionales. Si adecuaba el sistema retributivo a la realidad -bajando los salarios un 20% hasta igualar el valor de la producción- lo volteaban en el acto. Es lo que acusaron en campaña que iba a hacer. La única salida que le quedaba para tratar de mantener ese nivel de ingreso era financiarlo con deuda, fundamentalmente externa (aunque también y en menor medida interna, Lebacs, Leliqs, etc.). Con esa receta, la olla continuó acumulando presión. En el 2018 se acabó el crédito internacional, y a no ser por el FMI la explosión se hubiera producido entonces. Pero venía el G20 en noviembre de ese año y Occidente no podía permitirse el papelón de que estallara la Argentina -con su niño mimado a la cabeza- por lo que el préstamo del organismo fue inusitadamente generoso, como para que el gobierno llegue al fin de su mandato, pero a condición de ir bajando paulatinamente los ingresos. Así sucedió, pero esa reducción propició la derrota de Macri de fin del 2019.