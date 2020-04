Aquí lo que pretendo dejar bien establecido es que no se puede admitir ni aceptar que se utilice la estrella de David amarilla ni se compare una medida de salud pública acertada o no, o una decisión que desde ya se puede debatir, con lo que no se puede permitir ni dejar pasar que son las comparaciones inaceptables, la degradación de símbolos y situaciones trágicas que no podemos admitir se hagan triviales usando la Shoa y la memoria de seis millones de víctimas asesinadas industrialmente por los nazis para cualquier cosa.