Y de pronto esas imágenes fantasmagóricas de una ciudad cuyos espacios públicos empiezan a ser inquietantes, donde el hecho de cruzarse con otro ser humano deja de ser una aventura interesante y pasa a ser un riesgo, esas imágenes que sólo se habían visto en películas, pasan a ser el paisaje natural de nuestras ciudades contemporáneas. Se cierran las fronteras primero, se cortan los pasos entre ciudades y hasta municipios después, por fin la gente se repliega en sus casas. Y, como ha insinuado Paul B. Preciado, vamos camino a que la frontera arquitectónica sea nuestro propio cuerpo. Cuando salimos por algún motivo a la calle lo hacemos con pánico, todos andamos con barbijos protectores, las filas en los pocos comercios abiertos se hacen con grandes distancias, nadie se habla, nadie se saluda, no bien cruzamos a alguien en la calle nos alejamos y hasta cruzamos de vereda. El vendedor del comercio puede ser un infectado que nos interpela bajo esa potencialidad maligna. En los pocos automóviles que circulan no va más que el conductor, solo. El otro es la amenaza de contagio. Cuando pensamos en alguien que tendría que entrar a nuestra casa, por algún motivo excepcional, lo percibimos con leve horror. Todo se desinfecta. Nos lavamos las manos con desesperación. Todas nuestras relaciones pasan a ser virtuales: festejamos cumpleaños o realizamos conferencias por aplicaciones que permiten reunir a varias personas a la vez. Pasamos a ser píxeles en una pantalla táctil. Y si alguien se anima a transgredir y le sugiere a otro la idea de juntarse personalmente en una casa esa actitud es percibida como temeraria o, peor aún, como delictiva. Aun entre hermanos, padres, hijos, novios o amigos íntimos la relación se vuelve amenazante: ¿y si el otro no se cuidó e introduce el virus en nuestras casas? No hay un solo bar en el mundo donde se pueda tomar un café. La televisión, los diarios y las redes sociales nos azotan con prescripciones lapidarias: nos muestran fosas comunes, nos muestran cadáveres arrastrados en bolsas de basura por las calles, nos muestran hospitales desfondados, nos muestran esos grandes lugares de la humanidad como Piazza Spagna o la Puerta del sol absolutamente vacíos, con apenas algún policía patrullando la soledad. Los medios y los gobiernos han sido entregados a los médicos: cientos de médicos, con su jerga enclaustrada, nos asestan sus conclusiones inapelables. No sé si está bien o mal, tal vez sea lo único que podemos hacer en la emergencia, pero siento que es como mínimo raro dejar el mundo entero en manos ya no de los médicos sino de una pequeña casta dentro de ellos: los infectólogos.