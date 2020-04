Desde que se dispuso el aislamiento social, preventivo y obligatorio los bancos y entidades financieras han tenido que cerrar sus puertas, permaneciendo abiertas sus operaciones por homebanking y a través de dispositivos móviles y cajeros. Esto ha expuesto las debilidades de nuestro sistema financiero, lo cual quedó ilustrado por lo que pasó con los jubilados, donde las colas para retirar dinero en medio de la cuarentena causaron el repudio generalizado a las autoridades que no lo anticiparon. Además, se han hecho sentir los reclamos de todos aquellos que no tienen cuentas bancarias ni otras plataformas electrónicas para realizar operaciones de pago -es decir, no utilizan dinero electrónico- que no pueden pagar sus servicios porque los centros de pago que normalmente aceptan efectivo se encuentran cerrados también. Sin embargo, el problema no parece ser la bancarización de la población.