El Congreso (órgano) puede sesionar donde el mismo lo decida. Pero ¿la reunión para sesionar debe ser física? La Constitución no dice nada al respecto. Claro que los constituyentes de 1853/1994 no lo previeron, simplemente porque era imposible hacerlo. Es ya jurisprudencia asentada el otorgar significación actual a ciertas palabras técnicas utilizadas por el constituyente; así “prensa” del artículo 14 de la CN abarca no solo a la máquina inventada por Gutenberg (y sus actualizaciones) sino a cualquier medio de difusión de las ideas, incluyendo la radio, televisión, cinematografía, internet, y cualquier otro que se desarrolle en el futuro; la protección de la “correspondencia epistolar” del artículo 18 alcanza al “e-mail”; la “construcción de ferrocarriles y canales navegables” del artículo 75.18 de la CN incluye a rutas asfaltadas, aeropuertos, en un futuro seguramente cercano, estaciones espaciales, etc. En ningún caso se necesitó reformar la Constitución para arribar a una interpretación que en definitiva es de sentido común. Sin embargo, podría sostenerse, los constituyentes de 1853 estaban en condiciones de imaginar la sesión del Congreso por correspondencia (papel) y no lo hizo, lo que indicaría que no lo quiso. Claro que es razonable que en esa época no lo hubiese querido por las dificultades y tiempos del transporte y, sobre todo, porque la correspondencia epistolar por correo no permitía la deliberación y negociación entre los legisladores, lo que hoy (no en 1994) es posible por la infinidad de medios técnicos “de tiempo real”, desde el teléfono hasta el e-mail, pasando por WhastApp, FaceTime y tantos otros.