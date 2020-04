La suma de estas dos externalidades imprevisibles e insuperables hace que todos nosotros, si quisiéramos pagar lo que se está devengando, es decir nuestras obligaciones corrientes, no podríamos pagarlas del giro ordinario de nuestros negocios, simplemente porque no hemos tenido giro, no hemos tenido el negocio, no hemos tenido actividad. Desde el momento en que un deudor recurre a recursos que no son “del giro”, afecta, disminuye, compromete su patrimonio, que es la garantía común de los acreedores. De manera que este deudor que recurre a recursos extraordinarios ya está, técnicamente, en estado de insolvencia.