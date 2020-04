La comunicación de crisis debe ser quirúrgica, sintética, con mensajes claros y contundentes, pero por sobre todas las cosas, que no huela a ensayo de discurso político es una regla sin excepción. No hay margen para las distancias y los protocolos de comunicación política. La sociedad no lo resistiría y la imagen gubernamental tampoco. Con flancos débiles y temas delicados aun por resolver, el Gobierno logró un punto clave a su favor: generar empatía en una sociedad que atraviesa una época difícil. Lo que no es poco en un escenario frágil como el actual, tan complejo de manejar para los líderes del mundo.