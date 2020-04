No hay tal cosa como una bolsa común de vida y producción así que la apelación a “nuestra salud” es una manera subrepticia de resucitar a la vieja utopía socialista, aunque socialmente el resultado de no socializar es, como siempre, que las personas cuidan mejor de su salud en una pandemia y hace la valoración mucho más exacta de cuándo y cuánto riesgo correr para no quedarse en la ruina y no morir. Para los que no son tan habilidosos para una u otra cosa, la mejor alternativa es vivir en una sociedad capitalizada que demande trabajo a mayores salarios y que produzca en masa desde ropa a mascarillas. Esto de hablar de toda la vida y toda la salud como si fuera una suma compartida por todos se saltea esta diferenciación y no tiene en cuenta una de las condiciones de esta pandemia que obligaría a no tratar todos los casos igual. Hay una clara línea de corte en el riesgo por edades. El único interés común entre los que están en la zona de riesgo y los que no es que a ninguno le conviene que los que pueden trabajar con pocas posibilidades de contagiarse no lo hagan. Aquí la utilidad de encerrar a todos para los primeros tendría el mismo efecto que el deseo de los que no están tan bien económicamente de que no prosperen tanto los que les sacan ventaja: un sentimiento de satisfacción que atenta contra la propia supervivencia y fomenta lo peor de la política llamado envidia..