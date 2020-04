Es que este intelectual genial y lúcido distinguía perfectamente la teoría de la experiencia. Y con nitidez abunda: “El último negociante práctico sería un candidato más serio (a ocupar el Ministerio de Hacienda). La economía es un instinto, una facultad del hombre, no meramente una ciencia. A menudo la ciencia lo extravía lejos de conducirlo. Si bastara la ciencia para crear riqueza, todos los sabios serían ricos. No me he visto rodeado de mayor número de pobres que cuando he comido con los economistas de Paris”.