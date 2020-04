Al presidente Alberto Fernández lo tocó el Espíritu Santo. Llora. Se conmueve. Reza. Eso trasmite Bergoglio. Es contagioso. Un día me dijo: en el cónclave, sentí una paz que no era mía, que no me abandona, y es la del Espíritu Santo. Gracias a eso estoy en pie. La fe. Eso de saber que Dios, cuando rezás, escucha. Fernández sabe pedir ayuda. Eso no es para cualquiera no es un soberbio.