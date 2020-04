Respecto al otro aspecto: la conveniencia económica para el país de gravar a los más ricos, es bien sabido que los montos recaudados se restarán exactamente de la inversión nacional. Los muy ricos no disminuirán su consumo por este impuesto, simplemente ese monto que se lleva el Estado no lo invertirán. Además, es obvio que se sentirán discriminados, o más bien agredidos porque no se les reconoce la legitimidad de su riqueza y pensarán dos veces antes de volver a invertir en Argentina estudiando cuidadosamente el modo de no declarar sus ingresos huyendo a los paraísos fiscales.