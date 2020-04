Lo anterior determina que, salvo los casos específicos referidos, no existe un impedimento natural ni estatal a desarrollar actividades. Las empresas podrían haber continuado funcionando. Por ello, queda descarta la aplicación de la eximente denominada fuerza mayor, ya que no se verifica una imposibilidad de cumplimiento absoluto ni objetivo, debido a que el cese de actividades no resulta irresistible, imprevisible ni inevitable. Esta es la posición que alcanzó rápidamente unanimidad en la academia y entre los principales operadores jurídicos en los días siguientes a la aparición de los primeros casos de Covid 19.