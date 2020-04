¿Por qué el Gobierno no empieza a dar señales de que hay un plan para salir en algunas semanas de la cuarentena? No hay una respuesta única. Algunos expertos sostienen que eso ocurre porque no tienen ningún plan. Otros explican que los desafíos de estos últimos días justifican que no lo tengan porque el tiempo es otro de los factores escasos. Otros dicen que hay un plan que empieza a diseñarse, pero que no se puede comunicar en el mismo momento que la extensión de la cuarentena porque sería un mensaje confuso.