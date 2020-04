Los grandes cambios fueron lentos, como si nos hubieran dado tiempo a digerirlos. Haber nacido con un cinco por ciento de pobres y habitar con un cuarenta es un retroceso que, para los memoriosos, es difícil convertir en costumbre. Y después de la pandemia se me ocurre que quedaremos divididos en dos mitades, no por la grieta de los fanatismos y la pobreza de ideas, sino por la imposición de una lógica de acumulación improductiva que nos convierte en tristes desarrolladores del atraso. No hubo un pacto de la Moncloa capaz de gestar un proyecto común; hubo, en cambio, pactos oscuros que consolidaron complicidades. Siento que no hay grieta entre los partidos triunfadores, solo dos maneras de explicar cómo arribar a la fortuna y cómo ejercer el poder que ella hace posible. La política en nuestra sociedad hace tiempo ha dejado de existir. Ha sido sustituida por los poderes económicos de turno y sus voceros. Periodistas, economistas, analistas, todos, sostienen de alguna manera los logros de la corrupción, que son en nuestra triste realidad una parte importante de los que generan riqueza y prestigio. Si los gobiernos tienen planes o carecen de ellos- discusión bizantina- la pobreza crece más rápido o más lento según estos planes y el gobierno que los conduzca. Ricos que discuten sobre liberalismo y estatismo, todos llegaron a ricos por diferentes escaleras de ascenso, pero llegaron y no por generar riqueza, sino por saber cómo apropiarse de ella.