La respuesta del Presidente fue decepcionante. En una entrevista dijo que iba a ser sincero, aunque fuera políticamente incorrecto. “Yo reivindico la política. Yo reivindico el servicio público que la política presta. Yo no voy a ser un hipócrita. Esa no es la solución que Argentina necesita. La verdad no lo creo, no estoy de acuerdo con eso”, explicó. “Nunca me sumé a esa lógica. Nunca. Si la política tuvo personajes que han desmerecido la política, yo no soy uno de ellos. Y los que me acompañan tampoco lo son”, agregó. Con bastante mala intención y procurando confundir, el Presidente desvió el verdadero sentido de la pregunta. (Omite que algunos de los personajes que lo acompañan han desmerecido groseramente a la política: dime de qué alardeas y te diré de qué careces, dice el dicho popular). Cabe señalar que la pregunta, asentida por el Presidente, caracterizaba de demagógica nuestra propuesta y la oponía al “mejor” camino propuesto por Máximo Kirchner de gravar la ganancia de las grandes empresas y a quienes blanquearon capitales. Si bien el Presidente evitó pronunciarse sobre el proyecto del jefe de su bloque, desestimó nuestra propuesta y demostró no haberla entendido.