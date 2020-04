Hoy hace tres años que murió mi vieja. Anteayer, 25 años de la muerte de mi papá. Abril es (¿supo ser?) el mes que más me entusiasma. Ingenuo e infundado entusiasmo. Pero real. Sus días son frescos por las mañanas, templados a la hora de buscar la vereda del sol mientras entrecierro los ojos apoyado en un tapial mal pintado, rojizos como las hojas de los líquid ámbar de mi barrio en Rosario. ¿Que porque cumplo años en una semana? No creo. Ahí también está la tirria, distinta creo, por el recuerdo de fecha fija en primera persona. No sé festejar ese día. No es que no me gusta mi cumpleaños. No me sale ser el anfitrión de un día (menos de una fiesta) que convoca mi nombre y mi partida de nacimiento. Me divierte organizar cumpleaños de los que quiero. No encuentro posición natural de mi cuerpo cuando se festeja el mío. Me duele la espalda de tanta postura impropia que le imprimo a mi humanidad para transitar con fingida comodidad semejante evento.