¿Es posible que los convenios laborales no tomen cuenta la existencia del teletrabajo, cuando millones de empleos pudieron continuar operando a distancia desde el domicilio de los trabajadores? ¿Cuál sería el impacto en el transporte público si en el futuro una parte de los empleos no requiriera la presencia diaria del trabajador en su oficina? ¿Cuántas horas de vida recuperarían muchos trabajadores si dos o tres días por semana no tienen que desplazarse a sus destinos laborales, o lo pudieran hacer en horas de bajo tráfico?