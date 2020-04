El coronavirus tiene una mortalidad más baja que la gripe común, aunque la transmisión de la enfermedad es muchísimo más rápida. Los infectados, que son un grupo incomparablemente mayor que los fallecidos, se curan en unos 10 a 14 días, la mayoría guardando reposo. El problema es la falta de capacidad de terapia intensiva para atender a un número grande de enfermos graves. Esa es la realidad objetiva. Se muere tanta gente en Italia, España y en Nueva York porque no hay instalaciones suficientes para atenderlos a todos al mismo tiempo. Gracias a las medidas tomadas por el gobierno nacional, en forma rápida y anticipada, se ha ganado tiempo para preparar al sistema de salud con más instalaciones y para conseguir los reactivos de los test que, lamentablemente, no se han comprado a tiempo por la alta demanda global. Falta inducir el uso generalizado de barbijos para evitar que los infectados no sintomáticos sigan dispersando el virus entre los no infectados. Sin duda que la mejor estrategia es identificar a los infectados mediante test masivos y tratar de resguardar a los más potencialmente afectados, los mayores de 65 años y aquellos con enfermedades graves preexistentes.