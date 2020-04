Lo interesante es que me parece que las dos posiciones, la de Katz y la de Vermund, no son mutuamente excluyentes si usamos un poco de imaginación, y en eso los argentinos sobresalimos. Otro experto y gran amigo, el doctor Roberto Chuit, director de Epidemiología de la Academia Nacional de Medicina, y ex ministro de Salud de Córdoba, que también tiene un Doctorado en Salud Publica de Yale, sugiere una tercera idea, una suerte de interdicción geográfica al notar que este virus se transmite en forma contigua, lo que también es una idea fascinante. A lo mejor eso pueda tener que ver con la carga viral, un concepto que dice que para que una infección prenda en un ser humano, este requiere ser invadido por un numero x de gérmenes. Un solo virus no lo logra. No sabemos. Lo peor que podemos hacer es pensar dicotómicamente: es interdicción total o etaria, es economía o salud pública, es total o geográfica. Esos tipos de pensamientos booleanos son excelentes para las computadoras, pero no para nosotros los seres humanos. Tenemos que pensar out of the box, o como se diría en español, afuera de la caja mental que nos aprisiona. Tenemos que sacar el genio argentino afuera de la botella.