Otro modo de ganar el tiempo que no debemos gastar en nuestros habituales traslados por la ciudad, un tiempo constructivo, puede ser redescubrir antiguos juegos de mesa, mostrarles el gusto por la lectura, usar alguna de las múltiples aplicaciones que existen para realizar actividad física juntos y sin movernos de casa, o iniciar un curso on line con ellos (de los que proliferan de manera gratuita) y ofrecen nociones básicas de programación que les otorgue la oportunidad de conocer que pueden ser protagonistas de la tecnología y no sólo meros usuarios.