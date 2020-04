La dicotomía vida-economía es una estúpida ficción porque la segunda no existe sin la primera. Los muertos no solo no producen, sino que generan temor, retracción, falta de inversión de quienes quedan vivos, prevención por parte de los inversores respecto de su propio patrimonio, y por ende los vuelve conservadores, despiden empleados, y destruyen la economía. Prevención también de aquel con pocos recursos, que no consume, no viaja, no hace turismo, para no contagiarse, para no perder su poco capital que puede necesitar. Los muertos destruyen la economía.