No vamos a poder tomar las medidas que se tomaron en China, en Suecia ni en Japón. Porque nuestro sistema funciona diferente, porque estamos educados diferente y porque tenemos recursos económicos diferentes. Tenemos que pensar una salida “ad hoc” que contemple nuestra realidad latinoamericana. En Brasil, Ecuador, Chile y la Argentina las curvas exponenciales de contagiados y fallecidos se explicarán por una suma de varios factores pero principalmente porque la gente no ha respetado estrictamente las recomendaciones de los gobiernos. Se tomaron medidas muy duras para nuestras costumbres pero el comportamiento de la población no ha sido el correcto. Si a eso agregamos el flujo constante de pasajeros desde y hacia los países mas afectados en Europa (Italia y España) y Estados Unidos, deficientes controles en los puntos de ingreso, pocos testeos, falta de política de anticipación y una infraestructura de salud deficiente. Del mismo modo, la cultura de reunión y contacto personal, la realidad socioeconómica y la informalidad no permiten una concientización adecuada y que se tomara real dimensión de la peligrosidad del virus. Pareciera que usamos nuestro tiempo viendo cómo podemos saltar la norma en lugar de respetarla.