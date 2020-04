En momentos de crisis, como el que estamos atravesando desde la aparición del brote global de COVID-19, es cuando más importan los liderazgos. Por eso la carta al G20 firmada por un importante número de ex mandatarios pidiendo una respuesta inmediata a la pandemia es un acontecimiento político internacional significativo. Porque el camino para salir adelante no se construye con un solo liderazgo, se construye con múltiples liderazgos. Y porque la solución es entre todos y para todos, o no será para ninguno.