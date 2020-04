Finalmente, ¿por qué el Estado compra con IVA y demás impuestos lo que corresponde a salud? Actualmente están comprado reactivos pagando IVA y cobrando todos los impuestos que correspondiere a mercadería que ingresa del exterior. ¿Es necesaria esa recaudación cuando finamente el que compra y usará el producto es el Estado mismo? No solo hace compleja la compra sino que la encarece financieramente y margina a las empresas pymes, ya que no todas tienen semejante suma. Estos días empresas pymes que tienen excelentes productos de reactivos de diagnóstico por los cuales pelean grandes laboratorios. Pedían apoyo para conseguir un millón de dólares en gran parte para liberar los reactivos en la Aduana. Si el Estado compraría C.I.F. (Costo, Seguro y Flete) al empresario local, permitiría mayor competencia y el Estado no perdería substancialmente recaudación. El mismo Gobierno actual compró elementos sin IVA, amparándose en los decretos de seguridad que exceptúan todo tipo de impuestos a esa importación. ¿Se compran elementos bélicos sin impuestos y sí se compran reactivos de diagnósticos y otros elementos para combatir el coronavirus pagando los impuestos? ¿Acaso las empresas nacionales necesitarán muchos pesos locales? Sería todo más transparente y de menor costo para el Estado nacional, provincial y privados que consumen estos elementos. ¿Pistolas sí y reactivos no? ¿Saben los opinólogos que hay municipios y provincias que deben facturas desde hace un año? No justifico ningún preceder, ni del Estado ni de los proveedores, solo creo que el Estado debería comprar mejor y con mayor transparencia.