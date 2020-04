Este particular momento de crisis me hizo recordar que allá por 2002, cuando incursionaba en el periodismo judicial, veía con asombro juzgados que aún no tenían Internet, ambientes enteros dedicados a guardar los expedientes en papel cosidos a mano o notificaciones impresas. Hoy, casi 20 años después, la mayoría de estas cosas que por aquel entonces me sorprendieron siguen igual.