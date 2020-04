Al comienzo del camino se tenían dudas acerca de si una medida de esta dimensión era posible en una sociedad democrática, porque nuestro país no es China. Y China, mal que les pese a los que se maravillan con su crecimiento, su potencia industrial, sus avances tecnológicos y su milenaria cultura, extraordinaria por cierto, no lo es. En regímenes de ese estilo se prefieren las cosas más que las personas, los privilegios de alguna casta sobre los derechos de las mayorías, una sociedad con bozal a la audacia de la libertad. Siempre es más fácil restringir dado que el entrenamiento para ello es impuesto no acordado. Alejandro Katz, ensayista y editor, lo explicaba muy bien en la entrevista que le realizó Pablo Sirven hace unos días en el diario La Nación: “…el autoritario tiene ventaja para ejercer el poder, pero también déficit. No nos olvidemos que se conoció la existencia del virus un mes y medio antes de que impusiera la cuarentena en la provincia de origen y que los periodistas y científicos que lo informaron fueron censurados y perseguidos. Quizá otro sería el escenario que vivimos si esto no hubiese ocurrido…”.