Esta situación genera beneficios para ambas partes para el jugador que no presta servicios -la actividad no es considerada esencial-, y si bien debería percibir su remuneración, el empleador -el club- le abona un porcentaje de su remuneración habitual de carácter no remunerativo que solo tributa aportes a la salud -obra social- a la ART, pero no a la AFIP.